Fincantieri: Stx, forse si chiude prima

TRIESTE, 20 APR - "In luglio ma io spero anche prima". Lo ha annunciato l'amministratore delegato della Fincantieri Giuseppe Bono rispondendo a una domanda sulla chiusura degli accordi per l'acquisizione della Stx francese. Bono è intervenuto a margine di Link 2018, la manifestazione di Fincantieri e Rai sul buon giornalismo. Luglio era stato indicato di recente come la data entro la quale l'intesa sarebbe stata raggiunta, oggi Bono ha ipotizzato che venga anticipata. (ANSA).