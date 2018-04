Invimit,burocrazia fa più paura di mafia

ROMA, 21 APR - "Il problema della mancanza di investimenti al Sud" è legato "più che alla mafia" a "una lentezza burocratica che provoca maggiori danni della criminalità". Così il presidente del fondo immobiliare dello Stato, Invimit Massimo Ferrarese in una lettera aperta a governatori, parlamentari, sindaci delle regioni meridionali dove racconta i retroscena di un incontro avuto a Roma con un grande gruppo imprenditoriale internazionale interessato a effettuare investimenti importanti, nessuno dei quali nel meridione d'Italia. "Ho chiesto - racconta Ferrarese - se evitassero le nostre regioni del Sud per il timore di pressioni mafiose. Mi hanno detto di no. La nostra paura è di dover affrontare una P.a inaffidabile. Abbiamo fatto investimenti al Sud, ma ci siamo trovati sempre a dover fare i conti con una burocrazia che rallenta e danneggia qualsiasi progetto. Per questo motivo, e non certo perché riteniamo che al Sud ci sia più criminalità che al Nord, abbiamo deciso di evitare qualsiasi piano industriale".