Cottarelli, Lega-M5S? spread non sale

ROMA, 21 APR - Un'alleanza di governo Lega-M5S "al momento non causerebbe un aumento dello spread. I mercati sono in qualche modo narcotizzati dalla liquidità della Bce e dal fatto che c'è crescita. Finché c'è crescita ai mercati va bene". E' la previsione di Carlo Cottarelli, intervenuto a L'Intervista di Maria Latella su Sky Tg24. Il problema nascerebbe, ha spiegato, se si verificasse uno shock tale da mandare l'Italia in recessione. "Quello sì - ha detto - farebbe ripartire lo spread".