Saipem,in primo trimestre rosso da 2 mln

MILANO, 24 APR - Saipem ha chiuso il primo trimestre in perdita di 2 milioni mentre l'utile netto dello stesso periodo dell'anno scorso era pari a 47 milioni. I ricavi sono stati di 1.915 milioni in calo del 15,4% sul 2016, a causa della "contrazione di attività nei settori E&C Offshore e Onshore, nonchè nel settore drilling offshore". L'utile adjusted ammonta a 11 milioni rispetto ai 54 milioni del 2017. La società conferma le previsioni per l'intero 2018, eccetto per che per gli investimenti tecnici e il debito netto. Nel primo trimestre l'indebitamento finanziario netto ammonta a 1.200 milioni di euro, con una riduzione di 96 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2017 (1.296 milioni di euro). La società ha acquisito nuovi ordini per un totale di 1.023 milioni di euro (509 milioni di euro nel primo trimestre del 2017).