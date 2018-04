Borsa: Milano piatta, banche deboli

MILANO, 24 APR - La Borsa di Milano prosegue la seduta piatta (-0,02%), in linea con gli altri listini del Vecchio Continente. A Piazza Affari sono deboli le banche. In calo il rendimento del Btp a 1,778% e lo spread con il Bund in lieve rialzo a 116 punti. In fondo al listino il titolo Stm che cede il 2,1%. In calo Mps (-0,3%), Unicredit, Fineco e Banco Bpm (-0,2%). In territorio positivo Bper (+0,5%), Ubi (+0,4%), Mediobanca (+0,3%) e Intesa (+0,1%). In positivo Tim (+0,2%), nel giorno dell'assemblea nel corso dello scontro tra il fondo Elliott e Vivendi per la governance della società. In rialzo i titoli legati al petrolio dopo il rialzo del prezzo del greggio con Snam (+0,7%), Italgas (+0,5%), Eni (+0,4%). Bene anche Saipem (+0,2%), nonostante i conti del primo trimestre in rosso per 2 milioni di euro e con il debito che si riduce. Bene il settore del lusso con Ferragamo (+1,3%), Moncler e Luxottica (+0,1%).