Borsa: Europa in debole rialzo

MILANO, 24 APR - Le Borse europee proseguono le contrattazioni in rialzo con gli investitori che guardano alle mosse di Trump sul fronte dei dazi. In calo i rendimenti dei titoli di Stato con il Btp all'1,78% e lo spread con il Bund in lieve rialzo a 116 punti base. Sul fronte monetario l'euro arretra sul dollaro a 1,2195 a Londra. L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,1%. Londra avanza dello 0,3%, Francoforte lo 0,2% mentre Parigi è piatta. Nel Vecchio Continente in calo il settore finanziario (-0,2%) e l'industria (-0,1%) mentre è in rialzo l'energia (+0,9%), per effetto dell'aumento del prezzo del petrolio. Tra i titoli finanziari in calo c'è Banco Santander che cede il 2,1%, nel giorno della trimestrale. Male anche Volvo che arretra del 2,7%.