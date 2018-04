Export in crescita del 4,5% a marzo

ROMA, 24 APR - A marzo 2018 aumentano le esportazioni italiane verso i paesi extra europei con una crescita del 4,5%, ma il saldo del primo trimestre resta negativo, con un calo del 3,4% rispetto al trimestre precedente. "L'ampia crescita congiunturale", spiega l'Istat, "segue tre mesi di continue flessioni". Rispetto a marzo 2017 l'export risulta in calo del -2,2% nei dati grezzi (-1% eliminando l'effetto prodotto dal diverso numero di giorni lavorativi). Per le importazioni a marzo c'è un aumento del 2,1% rispetto al mese precedente e rispetto all'anno precedente un calo del -0,5% (che diventa +0,9% dopo nei dati corretti per i giorni lavorativi). Nel primo trimestre le importazioni registrano una riduzione dello 0,7%. Il surplus commerciale è stimato pari a +3.832 milioni, in riduzione rispetto a +4.168 milioni di marzo 2017, mentre aumenta nell'interscambio di prodotti non energetici (da +7.049 di marzo 2017 a +7.195 milioni a marzo 2018).