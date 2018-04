Compagnia S.Paolo,253mln avanzo gestione

TORINO, 24 APR - La Compagnia di San Paolo ha chiuso il 2017 con un avanzo di gestione di 253,1 milioni di euro. Depurato dall'effetto straordinario della svalutazione del Fondo Atlante, l'avanzo di gestione ammonta a 313,7 milioni, in crescita del 9% circa rispetto all'anno precedente. I risultati sono stati approvati all'unanimità dal consiglio generale che ha anche deliberato l'accantonamento di 3,5 milioni di euro alla riserva per l'integrità del patrimonio, che si aggiunge agli oltre 50,6 milioni di euro destinati alla riserva obbligatoria, e di 30 milioni di euro al fondo di stabilizzazione delle erogazioni, che raggiunge così la consistenza complessiva di 340 milioni. Altri 10 milioni sono stati accantonati per progetti pluriennali. I proventi totali ammontano a 381,4 milioni, che corrispondono a 320,8 milioni di proventi netti dopo la svalutazione del Fondo Atlante. In crescita del 7,3% le erogazioni deliberate nel 2017, pari a 177,4 milioni di euro (l'incremento è del 23,5% rispetto al 2015.