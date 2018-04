Fs: arrivano premi e smart working

ROMA, 24 APR - Premi di risultato, un riconoscimento una tantum per il 2017, espansione dello smart working, internazionalizzazione della manutenzione dei nuovi treni Rock e Pop, coinvolgimento del sindacato nelle scelte aziendali. Sono questi i punti di forza dell'accordo raggiunto tra Ferrovie dello stato e rappresentanti dei lavoratori che, si legge in una nota dell'azienda, fanno parte di una strategia per migliorare la redditività e la produttività del Gruppo mettendo al centro delle scelte "la persona". In particolare per il premio di risultato per i dipendenti, tra i 900 e i 1.450 euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, sono stati individuati macro indicatori di redditività, qualità, produttività e partecipazione individuale agli obiettivi dell'Impresa quali: Ebitda di Gruppo, Ebitda delle singole Società del Gruppo e qualità prodotta per i clienti. Saranno poi assegnati riconoscimenti una tantum, compresi fra i 600 e i 1.000 euro per i risultati industriali raggiunti dal Gruppo nel 2017.