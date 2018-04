Borsa: Asia tiene dopo scivolone Usa

MILANO, 25 APR - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico tutti in calo ma in discreta tenuta dopo lo scivolone di Wall street e del prezzo del petrolio: Tokyo ha chiuso in calo dello 0,2%, Shanghai dello 0,4%, Seul dello 0,6%. Solo Hong Kong segna sul finale un ribasso di un punto percentuale. Deboli i futures sull'avvio dei listini europei.