Borsa: Milano parte debole con Cnh

MILANO, 25 APR - Primi scambi in territorio leggermente negativo per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib cede lo 0,4% con Cnh in calo del 3% mentre Saipem e Mediaset cedono il 2,5%, con il Biscione che accusa conti diffusi ieri a mercati chiusi al di sotto delle stime degli analisti. Debole anche Fca (-1,8%), tiene Tim (-0,6%) nonostante un downgrade a 'sell' di Citigroup, bene Stmicroelectronics (+3%) dopo i conti del primo trimestre con utile di fatto raddoppiato.