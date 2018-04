Borsa Milano più pesante con Francoforte

MILANO, 25 APR - Si amplia la corrente di vendite sulle Borse europee e anche su Piazza Affari: Francoforte scivola dell'1,5%, seguita da Madrid e Milano (Ftse Mib -0,8%), con Londra e Parigi che perdono lo 0,6%. In una giornata segnata da un rilevante dato macroeconomico dagli Usa (le richieste di ipoteche, che sarà diffuso alle 13), il listino tedesco accusa lo scivolone di Deutsche post (-5%), Rwe e Lufthansa, che cedono entrambe oltre il 3%. Debole anche Deutsche bank, in calo del 2,6%. Tra i titoli principali di Piazza Affari i più pesanti sono Saipem e Cnh, che oscillano attorno a una perdita del 4%, male Leonardo (-2,5%) e la galassia Fca, che con Exor cede due punti percentuali. Sempre debole in Francia la holding Bolloré (-3%), piatta Vivendi, mentre Mediaset ha ridotto le perdite al di sotto del punto percentuale. Tiene Tim (-0,5%), generalmente tranquille le banche, sempre bene Ferragamo (+1,4%) e soprattutto Stm, che sale di oltre il 4% dopo i dati del primo trimestre e le stime per quello in corso.