Enel rilancia su Eletropaulo, 1,3 mld

ROMA, 26 APR - Enel rilancia su Eletropauolo. La controllata brasiliana Enel Brasil Investimentos Sudeste ha migliorato i termini della sua Opv per l'acquisto dell'intero capitale di Eletropaulo lanciata lo scorso 17 aprile: l'offerta sale da 28,0 a 32,0 reais brasiliani per azione. L'investimento complessivo atteso ammonta quindi fino ad un massimo di circa 5,4 miliardi di reais brasiliani, pari a circa 1,3 miliardi di euro al cambio corrente. L'impegno di Enel Sudeste per l'aumento di capitale di Eletropaulo è stata presa, si spiega nella nota di Enel, alla luce del fatto che "subito dopo l'annuncio dell'incremento di prezzo da parte di Enel Sudeste, Eletropaulo ha reso nota la decisione del suo consiglio di amministrazione di annullare l'aumento di capitale in corso". "Questa decisione soddisfa una delle condizioni alle quali l'Offerta era subordinata e permette di proseguire il processo competitivo tra le offerte concorrenti per il controllo di Eletropaulo", precisa Enel.