Morti sul lavoro,+11,6% nei primi 3 mesi

ROMA, 26 APR - Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all'Inail tra gennaio e marzo sono state 212, 22 in più rispetto alle 190 del primo trimestre 2017 (+11,6%). E' quanto emerge dai nuovi open data Inail, pubblicati sul sito dell'Istituto, secondo cui l'aumento è costituito solo da casi avvenuti in itinere, ovvero nel tragitto di andata e ritorno tra la casa e il posto di lavoro, che sono aumentati in tutto di 24 unità (da 43 a 67), mentre quelli occorsi durante il lavoro hanno fatto segnare una lieve diminuzione (da 147 a 145).