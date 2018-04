Inps: 110.997 pensioni I trimestre,-8,3%

ROMA, 26 APR - Nel primo trimestre 2018 sono state liquidate 110.997 pensioni con un calo dell'8,3% rispetto allo stesso periodo del 2017. L'importo medio dell'assegno è nel primo trimestre di 1.093 euro in aumento sui 998 dell'intero 2017. Emerge dal Monitoraggio Inps sui flussi di pensionamento. Nel 2018 è scattato l'aumento dell'età di pensionamento di vecchiaia per le donne del settore privato con l'equiparazione con gli uomini a 66 anni e sette mesi. Per le pensioni di vecchiaia sono state liquidate nel complesso nel trimestre 29.554 pensioni con un calo del 14,4% sul primo trimestre 2017. L'aumento dell'età necessaria per ottenere l'assegno sociale scattata nel 2018 (da 65 anni e sette mesi a 66 anni e sette mesi) ha spinto al crollo dei trattamenti liquidati nel primo trimestre dell'anno. Tra gennaio e marzo sono stati liquidati 6.538 assegni sociali con un calo del 35,3% sullo stesso periodo del 2017 (erano 10.108). Nell'intero 2017 sono stati liquidati oltre 77.000 assegni sociali.