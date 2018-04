Fca, utile +59% e target 2018 confermati

TORINO, 26 APR - Fca ha chiuso il primo trimestre 2018 con un utile netto in crescita del 59% a oltre 1 miliardo di euro. Per l'utile netto adjusted l'incremento è del 55%. L'indebitamento netto industriale è in calo di 1,1 miliardi di euro. Confermati i target 2018: ricavi netti a 125 miliardi di euro, ebit adjusted maggiore o pari a 8,7 miliardi di euro, utile netto adjusted di 5 miliardi di euro, liquidità netta industriale di 4 miliardi di euro. Il cda del Gruppo, che ha approvato i dati, ha inoltre autorizzato il management "a sviluppare e implementare un piano per la scissione delle attività di Magneti Marelli".