Cir: Mondardini, opportunità crescita

MILANO, 27 APR - "Ora mi dedicherò pienamente alle strategie di sviluppo e investimento del gruppo e all'attività di indirizzo delle sue controllate". Così l'amministratore delegato di Cir, Monica Mondardini, nel corso dell'assemblea, facendo riferimento alla decisione di lasciare le deleghe di Ad di Gedi. "Questa iniziativa - ha aggiunto - testimonia la volontà di Cir e dei suoi azionisti di esplorare nuove opportunità di crescita e di consolidare la propria posizione di leader nei settori di attività in cui opera". Cir ha chiuso il primo trimestre del 2018 con ricavi pari a 710 milioni (+4,5%), soprattutto per la crescita dei ricavi di Kos (+13,4%) con le acquisizioni effettuate e di Gedi (+20,7%) per l'integrazione del gruppo Itedi. L'utile netto é pari a 9,9 milioni in calo del 26% rispetto ai 13,5 milioni dello stesso periodo del 2017 a causa di minori risultati della gestione finanziaria. Il margine operativo lordo è di 84,8 milioni, in crescita del 5,3% rispetto a 80,5 milioni del primo trimestre 2017.