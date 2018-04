Borsa: Europa sale, Milano arretra -0,6%

MILANO, 27 APR - Prosegue in rialzo la seduta sulle principali Borse europee. Londra guadagna lo 0,66%, Parigi lo 0,27%, Francoforte lo 0,8 per cento. Solo Milano arretra (Ftse Mib -0,6%) appesantita dalle aziende dai conti trimestrali e dalle vicende giudiziarie. Fca cede il 2% ed Exor l'1,7%, Tenaris l'1,47 per cento. Leonardo lascia lo 0,52%, Mps lo 0,94%. Tiene Mediaset (+0,12%) e si distingue Moncler (+1,5%).