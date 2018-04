Snam: Alverà incontra Tsipras

MILANO, 27 APR - L'amministratore delegato di Snam Marco Alvera' ha incontrato ad Atene il primo ministro greco Alexis Tsipras. Il vertice fa seguito alla recente aggiudicazione da parte della societa' italiana, in cordata con la spagnola Enagas e la belga Fluxys, della privatizzazione del 66% dell'operatore greco Desfa. L'incontro è stato utile per fare il punto sui prossimi passi del consorzio a guida Snam nel paese, sia in ottica dello sviluppo del mercato interno sia di avanzamento dell'Unione europea dell'energia, in considerazione del fondamentale ruolo della Grecia come paese di transito. In una nota l'ufficio di Tsipras fa sapere che nel corso della riunione "il premier è stato informato dei piani di sviluppo di Snam e Desfa in Grecia e nella più ampia regione del Mediterraneo Orientale".