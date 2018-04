Luxottica: ricavi trimestre in calo

MILANO, 27 APR - Nel primo trimestre dell'anno Luxottica ha registrato vendite in flessione dello 0,8% a 2.136 milioni a cambi costanti (-10,7% a cambi correnti) "per il temporaneo rallentamento dell'Europa dovuto al ritardo nell'avvio della stagione sole e per la razionalizzazione del business wholesale in Cina". Lo si legge in un comunicato della società. In particolare, il fatturato della divisione wholesale è a 830 milioni (-4,2% a cambi costanti) mentre i ricavi di quella retail a 1.306 milioni (+1,3%). Confermato comunque l'outlook sull'intero anno.