Borsa: Milano debole con Fca, corre Cnh

MILANO, 27 APR - Ultima seduta di settimana negativa per Piazza Affari, unica Borsa europea della giornata in calo: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dello 0,47%, il Ftse All share in ribasso dello 0,36%. Tra i titoli principali, debole Fca (-2,8% sotto i 19 euro) dopo il buon rialzo della vigilia, seguita da Exor che ha perso l'1,4%. Qualche vendita anche su Unicredit, che ha ceduto l'1,5% finale, con Mediaset in calo dell'1,4%, Banco Bpm che ha perso l'1,3% e Generali (-1,2%). Piatta Ubi (+0,07%). In linea con il listino Luxottica (-0,5%) che ha distribuito i dati trimestrali a mercati chiusi, acquisti su UnipolSai (+1,2%), Italgas (+1,4%) e Moncler, salita dell'1,5%. Molto bene Cnh (+3,6% oltre i 10 euro) dopo i dati trimestrali e forti rialzi per le società del settore del gruppo Gavio dopo il via libera da parte dell'Antitrust Ue alla proroga delle concessioni autostradali in Italia: Sias ha chiuso in aumento dell'8,8%, Astm in crescita del 6,6%. Positiva Atlantia, che è salita dello 0,7%.