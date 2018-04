Gavio cede ad Ardian 40% holding Aurelia

MILANO, 27 APR - Aurelia, l'holding finanziaria della famiglia Gavio, e Ardian, società di investimento privata tra i leader mondiali del settore, hanno sottoscritto un 'memorandum of understanding' non vincolante "per sviluppare una partnership strategica destinata al rafforzamento del gruppo Astm/Sias": al termine del processo il fondo Ardian acquisirà il 40% di Aurelia, con la famiglia Gavio che mantiene il controllo. L'operazione è subordinata alla finalizzazione degli accordi definitivi, allo svolgimento da parte di Ardian, nei limiti delle norme di legge applicabili, di una 'due diligence' che dovrà concludersi entro il 31 luglio 2018, "nonché all'ottenimento delle eventuali autorizzazioni richieste dalle autorità competenti", spiega una nota congiunta. Ardian è una società di investimento privata leader a livello mondiale con 67 miliardi di dollari in gestione o oggetto di consulenza in Europa, Nord America e Asia.