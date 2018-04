Verso fusione da 11 mld Sainsbury-Asda

LONDRA, 28 APR - Sainsbury's e Asda, la seconda e terza catena di grande distribuzione nel Regno Unito, stanno negoziando un progetto ormai ben avviato di fusione da 10 miliardi di sterline (11,34 miliardi di euro) destinato - se andrà in porto - a dar vita al colosso numero uno del Paese nel settore, scavalcando l'attuale leader Tesco. La notizia è stata confermata in una nota dalla J Sainsbury plc, società che controlla lo storico marchio omonimo di supermercati creato a Londra nel lontano 1869. La nota informa che la società - il cui maggiore azionista è ora il fondo sovrano del Qatar, con un 21% di quote - è sul punto di chiudere la trattativa con Walmart, il gigante mondiale americano del retail che dal 1999 ha assorbito Asda nel Regno. Sainsbury e Asda - per quanto entrambe in affanno negli ultimi tempi - coprono insieme oltre il 31% del mercato britannico della grande distribuzione, mentre Tesco da sola si attesta attualmente al 27,6% ed è tornata in utile di recente.