Fincantieri: Vard costruirà posacavi

TRIESTE, 29 APR - Vard Holdings Limited (controllata norvegese di Fincantieri), fra le prime società al mondo nella progettazione e costruzione di navi speciali e unità offshore, ha ricevuto un ordine dal Gruppo Prysmian, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, per la progettazione e la costruzione di una nave posacavi. Il valore del contratto è di circa 170 milioni di euro. L'unità sarà specializzata in attività sottomarine avanzate, ed è destinata ad essere la più performante posacavi sul suo mercato di riferimento. La nave potrà operare in acque con profondità superiori ai 2.000 metri e la possibilità di utilizzare caroselli rotanti di ultima generazione per alloggiare i cavi sott'acqua. La costruzione è prevista per la fine del 2018 e la consegna entro fine 2020. La posacavi sarà realizzata interamente dal gruppo Vard sarà lunga 172 metri e larga 34, sarà in grado di ospitare 120 persone. Sarà progettata per eseguire complesse operazioni di installazione. (ANSA).