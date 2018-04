Sainsbury chiude accordo acquisto Asda

ROMA, 30 APR - Sainsbury e Asda (Walmart) hanno chiuso e ufficializzato l'accordo di fusione dei due gruppi per far nascere un colosso dei supermercati in Gran Bretagna e sfidare così Tesco. L'intesa, che era stata preannunciata sabato nelle sue linee generali, prevede che Sainsbury al termine dell'operazione deterrà la quota di maggioranza della nuova società mentre Walmart avrà il 29,9% dei diritti di voto. Il colosso americano, che aveva rilevato Asda nel 1999 e incasserà ora 2,98 miliardi di sterline, potrà così concentrarsi sul mercato interno dove sta subendo la concorrenza di Amazon.