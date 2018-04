Ilva: Fim, alta adesione sciopero

TARANTO, 30 APR - Questa mattina alle 7 è iniziato lo sciopero di 24 ore su tre turni, proclamato da Fim, Fiom e Uilm nell'Area Acciaieria dell'Ilva di Taranto per richiamare l'attenzione sulle condizioni di sicurezza. Una mobilitazione che riguarda circa 2mila lavoratori. Secondo la Fim Cisl di Taranto l'adesione al primo turno è stata alta. "Sono mesi - sottolinea in una nota il segretario territoriale Valerio D'Aló - che noi denunciamo l'assenza totale di manutenzioni ordinarie straordinarie. Insieme ai lavoratori abbiamo messo in campo questa mobilitazione, finora davvero partecipata e che ha fermato le due acciaierie"."Chiediamo - aggiunge D'Alò - che venga affrontata con vigore la tematica legata al sistema manutentivo, perché di sicuro non possiamo continuare a lavorare in queste condizioni". Impianti che "vivono le difficoltà - spiega D'Aló - di una trattativa legata al passaggio dalla gestione commissariale al gruppo Mittal, lunga e che mettono lo stabilimento in una fase di stallo".