Sciopero Ilva,per azienda adesione 34,8%

TARANTO, 30 APR - L'adesione allo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali nell'area Acciaierie dello stabilimento Ilva di Taranto per richiamare l'attenzione sulle problematiche della sicurezza, secondo fonti aziendali, si attesta sul 34,8% per il primo turno (ore 7-15). I sindacati, che parlavano di alta adesione, precisano che la percentuale sale fino al 70-80 calcolando i lavoratori in Cassa integrazione e coloro che hanno usufruito di ferie o hanno presentato il certificato di malattia. Gli stessi sindacati sostengono che, al di là dei numeri, è stato raggiunto "l'obiettivo di fermare la produzione nelle Acciaierie nella giornata dello sciopero".