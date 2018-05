Embraco, punto su reindustrializzazione

TORINO, 2 MAG - Si farà domani pomeriggio all'Amma di Torino il punto sul piano di reindustrializzazione dell'area Embraco a Riva di Chieri: all'incontro dovrebbero essere presenti il gruppo cinese-israeliano, che produce robot per la pulizia di pannelli fotovoltaici e la torinese Astelav, che si occupa di rigenerazione di elettrodomestici. Rientra nel progetto anche l'area, accanto a quella dello stabilimento Embraco, di proprietà di Finpiemonte Partecipazioni e in parte già affittata. "Ci aspettiamo una soluzioni per tutti i lavoratori", affermano Fiom e Uilm. I lavoratori in esubero sono 497 ma nel frattempo una sessantina ha lasciato l'azienda con gli incentivi all'esodo. L'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico, che era stato inizialmente anticipato a domani, si terrà il 15 maggio e potrebbe essere l'atto finale dell'operazione. Le attività di Embraco sono state recentemente cedute da Whirlpool alla giapponese Nidec, ma nell'operazione non è compreso lo stabilimento di Riva di Chieri.