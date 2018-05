Mercato auto +6,47% aprile, Fca -2,14%

TORINO, 2 MAG - Il mercato italiano dell'auto torna a crescere. In aprile - secondo i dati del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture - sono state vendute 171.379 vetture, con una crescita del 6,47% rispetto allo stesso mese del 2017. Nei primi quattro mesi dell'anno le immatricolazioni sono state 745.945, lo 0,24% in più dell'analogo periodo dell'anno scorso. In calo del 2,14%, nonostante il boom di Jeep e Alfa Romeo, le immatricolazioni (45.976) del gruppo Fca, la cui quota scende al 26,83% dal 29,19%. Nei quattro mesi le auto vendute dal gruppo sono state 204.276, il 6,88% in meno dell'analogo periodo dell'anno scorso. La quota passa dal 29,48% al 27,38%.