Musumeci insiste: «Defiscalizzare la benzina in Sicilia»

Defiscalizzare i prodotti petroliferi in Sicilia. E’ quanto chiede il Governatore Nello Musumeci che annuncia: "Resta un nostro obiettivo". "Il governo nazionale ancora non c'è - dice - ma abbiamo avviato un ragionamento con Confindustria. Ne ho discusso con il Presidente Boccia, che ho incontrato a Roma, e dal vertice degli industriali ho ricevuto grande disponibilità". Poi aggiunge: "Ieri ne ho parlato anche con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che mi ha ascoltato". E alla domanda su cosa ha risposto il Capo dello Stato, Musumeci dice: "Mi ha detto che sarà una battaglia difficile... ma questo non mi spaventa. Ora attendiamo che ci sia un governo a Roma".



"Abbiamo grande rispetto per lo Stato e per il Governo centrale – ha aggiunto Musumeci -, al di là dei colori politici, ma lo Stato deve avere altrettanto rispetto nei confronti della Sicilia. A noi è stato tolto tanto negli ultimi decenni, pensiamo di avere aperto un contenzioso che non è improntato a stupido rivendicazionismo ma al diritto sacrosanto di potere ottenere quello che ci è stato indebitamente tolto". Si tratta di una cifra che si aggira sui 600 milioni l’anno: "Se volete, può essere considerata una manovra provocatoria ma serve ad aprire un ragionamento con lo Stato", Musumeci ha anche tracciato i prossimi passaggi: "Adesso, dopo l’approvazione della finanziaria, apriamo la stagione brevissima del collegato. Già il prossimo 9 maggio il mini strumento contabile dovrebbe arrivare in aula, anche lì sono previste due o tre iniziative significative da parte del governo".