Generali: utile tre mesi balza dell'8,6%

MILANO, 4 MAG - Generali chiude il primo trimestre con un utile di 581 milioni, in crescita dell'8,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e sopra il consensus degli analisti che si attestava in media a 575 milioni. I premi lordi crescono del 2,5% a 18.604 milioni, il risultato operativo sale del 4,9% a 1.253 milioni. L'utile riflette, spiega la compagnia in una nota, il miglioramento del risultato non operativo della gestione finanziaria, il maggior impatto della fiscalità e il risultato di attività operative cessate di 15 milioni. Il combined ratio si attesta al 91,4%, con un calo di 1,6 punti percentuali, nonostante l'impatto di 76 milioni di sinistri catastrofali per 1,5 punti, relativi a tempeste che hanno colpito principalmente Germania e Francia a gennaio. "I risultati del primo trimestre ci fanno guardare con ottimismo al resto dell'anno, che vedrà il completamento con successo del piano strategico", afferma il group cfo Luigi Lubelli.