592 mila lavorano meno 10 ore settimana

VENEZIA, 5 MAG - Sono 592 mila le persone che nel 2017 hanno svolto un lavoro per meno di 10 ore alla settimana:389mila hanno prestato servizio come dipendenti e gli altri 203mila come lavoratori autonomi. Per la Cgia dal 2014 il numero di questi lavoratori è di poco in calo sia per la ripresa occupazionale sia per la riforma dei voucher del 2017 che ha "aumentato" il ricorso al lavoro irregolare. Sono persone che fanno lavori saltuari (+20,3% dal 2007):2 su 3 sono donne occupate,specie nei servizi alla persona come baby sitter, domestiche, badanti, o al servizio di attività legate alla cura della persona.Un altro comparto con un'incidenza alta di occupati saltuari è l' alberghiero-ristorazione e i servizi alle imprese. Gli over 65 sono i più numerosi: l'incidenza degli occupati con meno di 10 ore alla settimana sul totale dei lavoratori della stessa fascia demografica è del 6,9%; poi i giovani 15-24 anni (4,7%). La coorte che raggruppa il maggior numero di occupati complessivi è quella tra i 45-54 anni (quasi 7 mln).