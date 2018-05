Germania cerca soluzioni per manodopera

BERLINO, 5 MAG - L'economia tedesca va a gonfie vele, ma per gli economisti l'aria "si sta facendo sottile". Due grandi insidie mettono di malumore gli esperti in questi mesi: la mancanza di forza lavoro qualificata e le incertezze sul sistema previdenziale. Anche rispetto alle debolezze del sistema pensioni, per gli istituti economici - si tratta di Ifo, Diw, Ifw, Rwi e Iwg - che hanno presentato nei giorni scorsi il rapporto di primavera, i migranti potrebbero essere parte della soluzione del problema. I piani del governo della Grosse Koalition, è il rilievo, non sono "sostenibili". E per aggirare il problema ci sono due soluzioni possibili: alzare l'età pensionabile dei tedeschi a 70 anni, oppure prevedere l'ingresso nel Paese di 500 mila migranti all'anno, in modo da aumentare il numero dei contribuenti.