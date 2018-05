Alitalia: M5S critico,Gubitosi anche Tim

ROMA, 6 MAG - "Abbiamo appena appreso che Luigi Gubitosi è entrato nel Cda di Tim, collezionando quindi una nuova poltrona, e un nuovo incarico. Come farà a conciliare questi due incarichi delicati e strategici per il Paese è tutto da scoprire". Lo scrive il M5S in un post sul blog delle Stelle dedicato ad Alitalia, ricordando che il Movimento è pronto a dare l'ok alla proroga per la vendita ma che sarà anche avviato un giro di audizioni "e se necessario tavoli tecnici ad hoc" per "vederci chiaro sull'operato della struttura commissariale". "Sul caso Alitalia la nostra posizione è di assoluta responsabilità" ma "dare l'ok alle decisioni prese dall'esecutivo non significa che spingiamo per la vendita a qualsiasi costo", scrive ancora il Movimento 5 Stelle sul blog, ricordando che "in questi giorni è all'esame della commissione speciale del Senato il decreto che sposta al prossimo 31 ottobre i termini per un'eventuale vendita e al 15 dicembre quelli per la restituzione del prestito ponte da 900 milioni".