Tim: Genish, cammino non cambia

MILANO, 06 MAG - "Il voto espresso dall'assemblea degli azionisti venerdì scorso ci ha dato un nuovo Consiglio di Amministrazione, ma non ha mutato il cammino che abbiamo intrapreso insieme". Così Amos Genish, a.d. e d.g di Tim, in una lettera al management che ANSA ha potuto consultare, alla vigilia del cda che assegnerà le deleghe. "Abbiamo ancora molta strada da percorrere, e sono contento di poterla fare con ognuno di voi. Proseguiamo il cammino iniziato insieme con rinnovato impegno a lungo termine e motivazione per trasformare Tim". "Siamo sulla strada giusta, con il team migliore e abbiamo il pieno sostegno degli azionisti", scrive ancora Genish. "Ho ricevuto numerose telefonate dal top management sia di Elliott sia di Vivendi, per ribadire il loro sostegno a tutta la squadra di vertice di Tim e al nostro piano. Lo stesso sostegno lo abbiamo ricevuto anche da tutti gli altri nostri principali azionisti" e "mi aspetto - aggiunge - che il nuovo Consiglio farà lo stesso".