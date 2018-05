Commercio: Istat, a marzo vendite -0,2%

ROMA, 9 MAG - A marzo 2018 l'Istat stima un calo delle vendite al dettaglio, rispetto al mese precedente, dello 0,2% in valore e dello 0,6% in volume. Su base annua, c'è invece un aumento del 2,9% in valore e in volume, trainato dall'effetto della Pasqua, che spinge le vendite alimentari (+7,5% in valore e +6,8% in volume). Nell'insieme del primo trimestre, le vendite diminuiscono dello 0,3%, sia in valore sia in volume, rispetto al trimestre precedente.