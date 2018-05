Vodafone acquista asset Liberty Global

MILANO, 9 MAG - Vodafone ha annunciato l'acquisto degli asset di tlc via cavo della società Liberty Global, per le attività in Germania, Repubblica Ceca, Ungheria e Romania. L'operazione vale 18,4 miliardi di euro. "Vodafone - ha commentato il Ceo, Vittorio Colao - diventerà il primo proprietario di reti di nuova generazione (Next generation network) in Europa, servendo il maggior numero di clienti mobili e famiglie in tutta l'Ue". Secondo il manager, "questa transazione rappresenta un cambiamento radicale nella storia della transizione dell'Europa verso una società Gigabit e genererà un valore significativo per gli azionisti". "Ci impegniamo ad accelerare e approfondire gli investimenti nelle reti mobili e fisse di prossima generazione - ha concluso Coalo - per garantire che i clienti traggano vantaggio dalla scelta del gruppo".