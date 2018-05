Def: Upb, rischio manovra-bis 0,3% Pil

ROMA, 9 MAG - "Rispetto ad un aggiustamento richiesto di 0,3 punti, il Def mostra un miglioramento del saldo strutturale di solo 0,1 punti di Pil. Nonostante la flessibilità concessa, si evidenzierebbe quindi un rischio di deviazione di -0,2 punti di Pil che dovrebbe comportare la necessità di una manovra aggiuntiva di 0,2 punti sul 2018". Lo afferma l'Ufficio parlamentare di bilancio, facendo peraltro notare che "secondo le stime più recenti della Commissione Ue non vi sarebbe nessun aggiustamento strutturale nel 2018, evidenziando quindi il rischio di una deviazione pari a -0,3 punti, maggiore di quanto precedentemente stimato". L'Upb ha anche rivisto "lievemente al ribasso" la crescita dell'economia italiana per il 2018 rispetto alle stime di marzo, calcolandola ora all'1,4% (un decimo di punto percentuale in meno). La crescita dovrebbe attestarsi poi all'1,2% nel 2019 e all'1,1% nel 2020 e 2021.