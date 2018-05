Expo 2020: intesa con Luiss, università

ROMA, 9 MAG - Favorire scambi accademici e culturali internazionali sui temi della cittadinanza globale, della conservazione del patrimonio culturale e della sostenibilità è l'obiettivo del protocollo d'Intesa firmato questa mattina dal commissario generale di sezione per l'Italia a Expo 2020, Paolo Glisenti, e dalla rettore della Luiss, Paola Severino, in occasione della partecipazione dell'ateneo all' Esposizione universale di Dubai del 2020. Ad annunciarlo una nota dell'ateneo. "L'accordo prevede l'avvio di una collaborazione scientifica e didattica, l'organizzazione e la promozione di attività e progetti formativi e di ricerca nei settori dell'innovazione digitale - spiega Paolo Glisenti - In linea con il tema della manifestazione, 'Connettere le menti, costruire il futuro', e pone le basi per un forte contributo al progetto di partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai incentrato sulla formazione delle competenze capaci di creare valore sociale, economico e culturale condiviso".