Borsa: Milano piatta,si guarda a Governo

MILANO, 10 MAG - La Borsa di Milano (+0,06%) prosegue piatta con gli investitori che guardano alla situazione politica dopo il via libera di Silvio Berlusconi all'ipotesi di governo tra M5S-Lega e l'avvio del dialogo tra Salvini e Di Maio. Lo spread tra Btp e Bund è in netto rialzo a 137 punti base. A Piazza Affari svettano Poste (+3,2%) e Unicredit (+2%), dopo i conti in crescita del trimestre per entrambe le società. In positivo anche Fca (+1,1%) e Moncler (+1%). In rialzo Ynap (+0,5%), dopo la conclusione dell'opa di Richemont che ha raggiunto il 94,99% delle azioni. In fondo al listino A2a (+3,5%), nel giorno in cui si attendono i conti del trimestre. Prese di profitto per Banco Bpm (-3,4%) ed Enel (-2,3%). Male anche Tim (-0,9%), dopo l'arrivo della nuova governance, mentre Mediaset è piatta. In calo i titoli legati al petrolio ed al gas, nonostante l'aumento del prezzo greggio, con Saipem (-1,3%), Italgas (-0,3%), Snam (-0,1%) ed Eni (-0,09%).