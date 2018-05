Borsa: Milano gira in calo (-0,8%)

MILANO, 10 MAG - Piazza Affari gira in negativo con il Ftse Mib che cede lo 0,8% a 24.105 punti. Gli investitori guardano all'evolversi della situazione politica con i passi in avanti di Lega e M5S per la formazione del nuovo governo. Il rendimento del Btp è all'1,9% e lo spread con il Bund sale a 136 punti base. In fondo al listino Banco Bpm (-3,7%), A2a (-3,4%), dopo i conti del primo trimestre, Enel (-2,8%), Tim (-2,5%) e Mediaset (-0,9%). In rosso la gran parte delle banche con Mps (-2,2%), Fineco (-1,4%) e Ubi (-0,7%). In calo i titoli legati al petrolio con Saipem (-2%), Snam (-1%), Eni (-0,8%) e Italgas (-0,5%). Svettano Poste (+2,7%) e Unicredit (+1,5%), dopo i conti positivi del primo trimestre.