Borsa: Europa debole dopo Bce

MILANO, 10 MAG - Borse europee deboli dopo il bollettino della Bce nel quale si conferma la necessità di un elevato grado di accomodamento monetario. Gli investitori guardano con timore ai venti di guerra che arrivano dal Medio Oriente. Sul fronte monetario l'euro è in rialzo sul dollaro a 1,1855 a Londra. In calo i rendimenti dei titoli di Stato, fatta eccezione per Spagna, Portogallo e Italia con il Btp all'1,9% e lo spread con il Bund in rialzo a 137 punti base. L'indice d'area Stoxx 600 cede lo 0,1%. Nel Vecchio Continente la peggiore è Milano (-1,4%). Male anche Londra (-0,3%) e Madrid (-0,1%). In rialzo solo Francoforte (+0,4%) mentre Parigi è piatta. A Piazza Affari andamento negativo per le banche. Banco Bpm cede il 4,2%, Mps il 2,4%, Ubi l'1,8%, Intesa l'1,3% e Carige l'1,1%. Ampliano le perdite Tim (-3,2%) e Mediaset (-1,1%). Riducono il rialzo Unicredit (+0,9%) e Poste (+0,3%), nel giorno dei conti positivi del primo trimestre.