Spread Btp/Bund chiude a 137 punti base

ROMA, 10 MAG - Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 137 punti base, dai 132 della chiusura di ieri. Nel corso della seduta il differenziale ha sfiorato i 140 punti, in un mercato che soppesa l'ipotesi di un governo formato da Lega e M5s. Il rendimento del titolo decennale italiano è all' 1,925%.