Nautica:Cna,+33% produzione diporto 2017

ROMA, 12 MAG - Per la nautica da diporto italiana "dopo gli anni della caduta dal 2008 al 2013, a partire dal 2014 è iniziata la rimonta. E il 2017 ha segnato, per il secondo anno, consecutivo la crescita del fatturato". Così si legge nel rapporto di Cna Nautica dal titolo 'Dinamiche e prospettive di mercato della filiera nautica del diporto', giunto quest'anno alla sesta edizione. Tra gennaio 2014 e gennaio 2018, "la produzione di imbarcazioni da diporto nel nostro Paese è aumentata del 33,1%, segnando una performance migliore dell'andamento medio del settore manifatturiero. E portando il fatturato complessivo del comparto a quattro miliardi di euro, poco sotto il livello del 2009", prosegue la nota della Cna segnalando che "sta riemergendo a grandi tappe la storica eccellenza produttiva che la crisi aveva azzannato dolorosamente, complice politiche penalizzanti come la tassa di possesso sulle imbarcazioni da diporto".