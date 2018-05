Borsa: Asia positiva con Hong Kong

MILANO, 14 MAG - Mercati asiatici e dell'area del Pacifico ancora in rialzo dopo gli aumenti della scorsa settimana, nella quale gli indici generali delle Borse asiatiche sono saliti di oltre il 3%: il listino più convinto della prima giornata di questa settimana è quello di Kong Kong, in rialzo in chiusura di oltre un punto percentuale. Bene anche Tokyo, che segna un aumento finale dello 0,47%. A sostenere i mercati anche la decisione degli Stati Uniti di riconsiderare le sanzioni nei confronti del gigante cinese della tecnologia Zte, con il listino di Kuala Lumpur in aumento dello 0,4% dopo le elezioni. In marginale calo la chiusura di Seul (-0,1%), negativa dello 0,2% nel finale Singapore, in aumento dello 0,3% la seduta di Sidney, dove sono quotati diversi titoli che possono anticipare l'avvio dei loro settori in Europa. Piatti comunque i futures sulla partenza delle Borse del Vecchio continente.