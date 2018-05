Borsa: Europa piatta con petrolio fiacco

MILANO, 14 MAG - I mercati azionari del Vecchio continente hanno iniziato la settimana del tutto piatti, guardando soprattutto al petrolio che si allontana dai suoi record recenti, anche se i prezzi restano in tensione sull'ipotesi di nuove sanzioni statunitensi all'Iran. Londra, Francoforte e Parigi sono in leggero calo, prova a tenere sulla parità Madrid, con Piazza Affari che cede lo 0,2% e gli operatori ancora sostanzialmente indifferenti alle trattative e anche ai passaggi istituzionali per la formazione del Governo. A Milano, in particolare, prosegue la corsa di Mps (che sale del 6% a 3,4 euro), seguita da Pirelli in aumento dell'1,8%. Qualche vendita su Azimut (-1,2%), Italgas che cede un punto percentuale e Tim in ribasso dello 0,7%.