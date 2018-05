Ocse: rallenta la crescita nell'Eurozona

ROMA, 14 MAG - Il superindice Ocse, che offre una possibile interpretazione delle evoluzioni economiche future, continua ad anticipare una dinamica di "crescita stabile nell'insieme dell'area Ocse". Tra le grandi economie europee, il Cli (Composite leading indicator) prevede per la Germania un rallentamento della crescita; per Francia, Italia e l'area euro nel suo insieme conferma i segnali di un rallentamento della crescita indicato nella valutazione dell'ultimo mese. Continua l'indebolimento della crescita previsto per il Regno Unito. Tra le altre economie Ocse, segnali di rallentamento della crescita sono previsti per Giappone e Canada, ma per gli Stati Uniti e la maggior parte degli altri Paesi Ocse la dinamica resta stabile. Tra le principali economie emergenti, invece, il Cli per la Russia punta a stabilizzare la dinamica di crescita, prospettiva di slancio vengono indicate ancora per India e Brasile, con segnali simili per il settore industriale in Cina.