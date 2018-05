Aurora Cannabis: 2,93 mld per MedReleaf

ROMA, 14 MAG - Unione tra aziende canadesi produttrici di cannabis terapeutica. Aurora Cannabis ha chiuso l'accordo per acquisire MedReleaf in una operazione, interamente in titoli, valutata 3,2 miliardi di dollari canadesi (circa 2,93 miliardi di euro). Con la transazione - riferisce Bloomberg - gli azionisti di MedReleaf avranno il controllo di circa il 39% di Aurora.