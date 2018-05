Commercialisti, rinvio rottamazione bis

ROMA, 14 MAG - Il Consiglio nazionale dei commercialisti chiede di "prendere in considerazione l'ipotesi di un rinvio tecnico dei termini per la rottamazione bis". "Stiamo ricevendo, in queste ore - affermano i consiglieri nazionali Gilberto Gelosa e Maurizio Postal - da diversi colleghi segnalazioni di problemi di accesso al sito dell'Agenzia della riscossione: si tratta di una situazione dovuta, molto probabilmente, a un 'effetto imbuto' legato all'approssimarsi della scadenza, che non agevola l'adesione alla seconda sanatoria delle cartelle esattoriali. Nei giorni scorsi, avevamo già segnalato problemi sulle comunicazioni sui ruoli, in molti casi non consegnate ai destinatari", ricordano.