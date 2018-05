Ilva: assemblee per 10 giorni

TARANTO, 14 MAG - Dureranno 10 giorni, fino al 24 maggio, le assemblee programmate all'Ilva dai sindacati per fare il punto sulla vertenza. E circola già una data ipotetica, quella del 26 maggio, per uno sciopero con possibile manifestazione cittadina nel caso in cui non dovessero giungere segnali positivi per la ripresa del negoziato con l'obiettivo di trovare un'intesa sui livelli occupazionali. E' quanto si apprende da fonti sindacali. "Noi - ha riferito il segretario generale della Fim Cisl di Taranto-Brindisi Valerio D'Alò - abbiamo un punto fermo, che non è solo il numero degli assunti ma avere una garanzia occupazionale per tutti i dipendenti diretti e dell'indotto che può passare da un'offerta, a fine piano, di un contratto a tempo indeterminato, al netto dell'esodo incentivato. Non si può lasciare nessuno per strada e chiediamo che sia ben specificato".